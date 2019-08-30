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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2019 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:10

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в августе составил 89.8

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август был пересмотрен в сторону снижения по сравнению с предварительным уровнем и составил 89.8

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 92.5.

В июле значение индекса составило 98.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в августе составил 2.7%, что совпало со значением месяцем ранее.

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