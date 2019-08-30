Личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.1%, потребительские расходы увеличились на 0.6%

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июне (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в июле расширились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.5%.