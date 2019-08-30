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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2019 г.Базовая инфляция в США в июле составила 0.2%
сегодня 15:33

Базовая инфляция в США в июле составила 0.2%

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.4%, что совпало с темпами роста в июне (пересмотрено с +1.3%).

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