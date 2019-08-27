ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании "Сервисрезерв"

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал у компании "Сервисрезерв" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ЦБ.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок "инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов".

Напомним, что страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.