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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2019 г.ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании "С...
сегодня 11:54

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании "Сервисрезерв"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал у компании "Сервисрезерв" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ЦБ.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи рядом нарушений страхового законодательства. В частности, компания нарушила порядок "инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов".

Напомним, что страховая компания "Сервисрезерв" была зарегистрирована 16 января 1992 года. Свою деятельность страховщик ведет во Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областях.

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