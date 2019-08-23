Продажи новых домов в США в июле сократились почти на 13% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле сократились на 12.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 635 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 728 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 646 тыс.) против 602 тыс. в мае. Таким образом, в июне продажи выросли на 20.9%, а не на 7.0%, как сообщалось ранее.

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 645 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2018 года продажи новых домов выросли на 4.3%.

В целом, в июле было продано 53 тыс. новых домов против 66 тыс. в июне и 58 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 6 тыс. домов) и от 150 тыс. до 199.9 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) в июле составила 312.8 тыс. долл против 306.0 тыс. в июне и 311.0 тыс. в мае.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 388.0 тыс. долл против 354.5 тыс. в июне и 378.8 тыс. в мае.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 337 тыс. единиц против 333 тыс. в июне и 337 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.4 месяца против 5.5 в июне и 6.7 в мае.