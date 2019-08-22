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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.5 тыс.

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 августа, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 209 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 214.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 августа, уменьшилось на 54 тыс. и составило 1674 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. до 1697.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 августа, увеличилось на 13.6 тыс. и составило 1.7 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.7 млн человек.

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