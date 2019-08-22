Индексы PMI еврозоны в августе выросли

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в августе увеличился до 47.0% против 46.5% в июле (пересмотрено с 46.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 46.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в августе вырос до 53.4% против 53.2% месяцем ранее (пересмотрено с 53.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.0%.