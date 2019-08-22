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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2019 г.Индексы PMI Германии в августе изменились разно...
сегодня 10:33

Индексы PMI Германии в августе изменились разнонаправленно

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в августе увеличился до 43.6% против 43.2% в июле (пересмотрено с 43.1). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня в 43.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе сократился до 54.4% против 54.5% месяцем ранее (пересмотрено с 55.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.1%.

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