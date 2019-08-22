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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2019 г.Индексы PMI Франции в августе выросли
сегодня 10:20

Индексы PMI Франции в августе выросли

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в августе увеличился до 51.0% против 49.7% в июле (пересмотрено с 50.0). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 49.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в августе вырос до 53.3% против 52.6% месяцем ранее (пересмотрено с 52.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.5%.

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