Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июль;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июнь;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.