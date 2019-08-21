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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2019 г."Сбербанк" предоставит дочке "Росатома" кредит ...
сегодня 10:14

"Сбербанк" предоставит дочке "Росатома" кредит на 400 млн долларов
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании Госкорпорации "Росатом", кредит в сумме 400 млн долларов США на срок 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств Госкорпорации "Росатом", выделенных для реализации проекта.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления "Сбербанка" отметил, что "Сбербанк" и Госкорпорация ʺРосатомʺ впервые совместно реализуют международный проект такого уровня. Строительство АЭС ʺАккуюʺ осуществляется в рамках Межправительственного соглашения, подписанного Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Безусловно, это новый этап сотрудничества банка и Госкорпорации, и я уверен, что данная сделка еще раз подтверждает надежность позиций Сбербанка в роли финансового партнера атомной отрасли".

Напомним, что АЭС "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турецкой Республике. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

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