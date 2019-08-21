Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

11:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.