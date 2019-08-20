Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;
11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;
11:30 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;
15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за июль;
17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.