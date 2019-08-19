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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

02:50 мск Торговый баланс Японии за июль;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за август;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал.

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