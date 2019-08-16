Курс доллара 65.9961   Курс евро 73.2227  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за август;

02:50 мск Торговый баланс Японии за июль;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за август;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал.

Другие новости

вчера
22:21
Минск намерен до конца года получить от РФ компенсацию основных потерь от "грязной" нефти
вчера
19:06
Российская GeoProMining назвала заказными публикации в армянских СМИ
вчера
18:39
Свыше 50 ярмарок нового круглогодичного формата появятся в Москве в течение трех лет
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 августа
вчера
17:52
Массовый поток туристов делает All inclusive выгодным именно в Турции – эксперт
вчера
17:03
Университет Мичигана: индекс потребительского доверия в США в августе снизился
вчера
16:51
Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект об универсальной услуге связи
вчера
16:30
Ряд российских компаний интересуется работой в Мозамбике, в том числе "Роснефть"- Ушаков
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»