Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 8.4%

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июле увеличилось на 8.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1336 тыс. в годовом выражении против 1232 тыс. в июне (пересмотрено с 1220 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1270 тыс.

По сравнению с июлем 2018 года число выданных разрешений выросло на 1.5%.