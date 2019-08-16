Банк России отозвал две лицензии у страховой компании "КРК-Страхование"

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 15 августа 2019 года отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "КРК-Страхование". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

"В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензии отозваны в связи с тем, что компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, на основании которых ЦБ 8 августа приостановил действие данных лицензий.

Напомним, что компания "КРК-Страхование" основана в 2003 году и является универсальной страховой компанией, центральный офис расположен в Москве. Приоритетным направлением деятельности для "КРК-Страхование" является работа с государственными предприятиями и другими крупными корпоративными клиентами в области автострахования (каско), страхования имущества и ответственности, добровольного медицинского страхования.