Курс доллара 65.9961   Курс евро 73.2227  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2019 г.Банк России отозвал две лицензии у страховой ко...
вчера 12:00

Банк России отозвал две лицензии у страховой компании "КРК-Страхование"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 15 августа 2019 года отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "КРК-Страхование". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

"В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензии отозваны в связи с тем, что компания не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, на основании которых ЦБ 8 августа приостановил действие данных лицензий.

Напомним, что компания "КРК-Страхование" основана в 2003 году и является универсальной страховой компанией, центральный офис расположен в Москве. Приоритетным направлением деятельности для "КРК-Страхование" является работа с государственными предприятиями и другими крупными корпоративными клиентами в области автострахования (каско), страхования имущества и ответственности, добровольного медицинского страхования.

Другие новости

вчера
14:11
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 г может составить 12 130 руб – проект
вчера
13:46
Главный государственный IT-архитектор появится в РФ к июню 2020 г
вчера
13:14
РЕЖИМ ЧС ВВЕДЕН В ПЕРМСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ПОЧВЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЕВОВ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР - МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
вчера
12:05
Профицит торгового баланса еврозоны в июне составил 17.9 млрд евро
вчера
12:00
Банк России отозвал две лицензии у страховой компании "КРК-Страхование"
вчера
11:32
Суд по требованию ФНС начал банкротство владельца крупного московского ТРЦ "Ривьера"
вчера
11:05
Открытие торгов на Лондонской бирже задерживается из-за технических проблем
вчера
10:13
Рынок акций РФ коррекционно растет в начале дня
вчера
10:00
Аналитики выяснили, где и на что больше всего тратили деньги россияне на отдыхе
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»