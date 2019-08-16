Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за июль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно.