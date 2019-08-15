Чистая прибыль "Россельхозбанка" по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9.8 млрд рублей

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль "Россельхозбанка", рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 7 месяцев 2019 года составила 9.8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Из этой суммы часть прибыли, включаемая в состав источников капитала Банка в соответствии с требованиями Банка России, то есть без учета эффекта от внедрения стандартов МСФО 9, составила 2.2 млрд рублей. Именно эта величина может быть использована для выплаты дивидендов и включена в состав капитала", - отметил первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.

"Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за 7 месяцев 2019 года вырос на 6.6% и на 01.08.2019 превысил отметку 2.3 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7.2% - до 1.86 трлн рублей, физических лиц – на 4.2% до 439 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

"В июле "Россельхозбанк" продолжил наращивать кредитование стратегической отрасли - агросектора, работая над качеством портфеля и уделяя внимание приоритетным направления развития АПК. С начала года ускоренными темпами банк увеличивал кредитование малого и среднего бизнеса в сегменте АПК. С учетом текущих показателей деятельности мы ожидаем, что результаты второго полугодия 2019 года будут соответствовать запланированным значениям", - отметил Кирилл Лёвин.

За 7 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7.5% (+91 млрд рублей) и составил 1 трлн 305 млрд рублей. В том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ вырос за 7 месяцев, прошедших с начала года, на 8.5% - с 256.4 млрд до 278.3 млрд рублей. По итогам 7 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 100 млрд рублей (+13.1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из них МФХ – порядка 30 млрд рублей.

"Россельхозбанк", как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых, увеличил объем выданных средств на 40% - до 144 млрд рублей. Также банк последовательно наращивает объемы финансирования сезонных работ, оставаясь безусловным лидером этого рынка. В январе-июле 2019 года на эти цели было направлено 199 млрд рублей против 192 млрд рублей годом ранее.