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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в июле...
вчера 11:33

Индекс цен производителей Великобритании в июле на входе увеличился на 0.9% и на выходе на 0.3%

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения снижения на 0.8% в июне (пересмотрено с -1.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле увеличился на 0.3% после снижения на 0.1% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 1.8%.

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