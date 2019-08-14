Индекс цен производителей Великобритании в июле на входе увеличился на 0.9% и на выходе на 0.3%

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения снижения на 0.8% в июне (пересмотрено с -1.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле увеличился на 0.3% после снижения на 0.1% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 1.8%.