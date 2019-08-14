Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.6 млн барр.

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 9 августа, вырос на 1.6 млн барр. и составил 440.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.4 млн барр. и составили 233.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.9 млн барр. и составили 135.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.87 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 2.6 млн барр. и составили 44.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.7 млн барр., запасы бензина расширились на 3.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.5 млн барр.