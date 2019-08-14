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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 9 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.7 млн барр., запасы бензина сократились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.87 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.7 млн барр., запасы бензина расширились на 3.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.5 млн барр.

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