Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.1% в июне (пересмотрено с (-0.9%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение июльского показателя.

По сравнению с июлем 2018 года цены на импорт упали на 1.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли также на 0.2% после снижения на 0.6% в июне (пересмотрено с (-0.7%).

По сравнению с июлем 2018 года цены на экспорт уменьшились на 0.9%.