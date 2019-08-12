Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за июль;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за июнь;

09:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за июль;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за июль;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль.