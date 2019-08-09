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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в июле выро...
сегодня 15:36

Индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.2%

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июне.

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2018 года индекс PPI вырос на 1.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2018 года индекс PPI core вырос на 2.1%, замедлив темпы повышения с +2.3% в июне.

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