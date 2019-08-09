Курс доллара 65.1299   Курс евро 73.0432  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2019 г.Главные темы дня в Европе: политический кризис ...
сегодня 13:02

Главные темы дня в Европе: политический кризис в Италии, опасения по поводу торговой войны между Китаем и США

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В пятницу, 9 августа, европейские фондовые индексы снижаются на сообщениях о возможном развале парламентской коалиции в Италии, а также в ожидании продолжения ослабления китайского юаня.

К 12:40 мск общеевропейский индекс Stoxx 600 подешевел на 0.5%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0.2%, германский индекс DAX – на 0.7%, французский CAC 40 – на 0.8%, итальянский FTSE MIB – на 2.4%.

Лидерами снижения оказались акции итальянских банков Unicredit, Banco BPM и Ubi Banca, подешевевшие более чем на 5% после заявления вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини о «неработающей» парламентской коалиции. По его словам, в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства.

Противоречия между членами парламентской коалиции особенно остро проявились в ходе голосования по проекту строительства скоростной железной дороги Турин-Лион. Партия «Лига» и большая часть её сторонников выступают за строительство тоннеля, а партнёр «Лиги» по коалиции «Движение 5 звёзд» проект не поддерживает и призывает направить предназначенные для проекта средства на поддержание существующей в Италии транспортной инфраструктуры.

Китайский юань остается в поле зрения рынков на фоне очередного ослабления. В пятницу Банк Китая вновь установил средний обменный курс юаня выше психологический важной отметки 7.0 – на уровне 7.0136 за 1 доллар США в сравнении с 7.0039 в четверг.

Агентство Reuters провело опрос ведущих экономистов по вопросу недавней эскалации торгового конфликта между США и Китаем. По мнению участников опроса, растущее напряжение в торговых отношениях между США и Китаем может привести к новой рецессии в США, и это вынудит ФРС вновь понизить процентную ставку в сентябре и продолжить смягчение монетарной политики в следующем году.

Фондовые рынки Азии в пятницу продемонстрировали смешанную динамику после выхода данных о существенном росте цен на продукты питания в Китае в июле (на 9.1% в годовом выражении) и замедлении квартальных темпов роста ВВП Японии во II квартале (до +0.4% против +0.6% в I квартале).

Среди главных событий дня в Европе – заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 31 октября текущего года. При этом, по его словам, Brexit должен произойти вне зависимости от того, утратит ли нынешнее правительство вотум доверия.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид накануне заявил о намерении отсрочить запланированную публикацию обзора госрасходов на текущий год в связи с подготовкой правительства к Brexit.

Согласно представленным в пятницу предварительным данным Службы национальной статистики Великобритании, ВВП страны во II квартале сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0.5% в январе-марте. Квартальное сокращение ВВП Великобритании произошло впервые с 2012 года. В годовом выражении ВВП Великобритании во II квартале вырос на 1.2%.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.

Другие новости

сегодня
15:30
ОБЗОР – Рубль днем ощутимо снижается на фоне негативных внешних сигналов
сегодня
14:02
ОБЗОР – Рынок акций РФ днем усилил снижение на внешнем негативе
сегодня
13:39
Китай проявляет интерес к покупке российских новейших двигателей ПД-14
сегодня
13:27
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 2 коп - до 73,02 руб
сегодня
13:02
Главные темы дня в Европе: политический кризис в Италии, опасения по поводу торговой войны между Китаем и США
сегодня
13:00
Новый прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции в 2019 году будет ниже 4% - Орешкин
сегодня
12:45
Китай проявляет интерес к покупке российских новейших двигателей ПД-14
сегодня
12:27
РФ в июле повысила перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+ до 16% - МЭА
сегодня
12:11
Парламент Греции ограничил максимальную месячную пенсию суммой в 4608 евро
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»