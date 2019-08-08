Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в мае.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%, как указывалось и в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в мае (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.36, как и в мае.