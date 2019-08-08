Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.25 тыс.

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 августа, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 209 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 июля, уменьшилось на 15 тыс. и составило 1684.00 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 11 тыс. до 1687.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 июля, сократилось на 14.8 тыс. и составило 1.71 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.74 млн человек.