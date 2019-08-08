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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:05

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Ассоциация"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "Ассоциация" (г. Нижний Новгород). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка "Ассоциация" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка "Ассоциация" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 7 августа 2019 года в газете "Аргументы и Факты Нижний Новгород".

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