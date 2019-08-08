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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за июль;

02:50 мск Торговый баланс Китая за июль;

02:50 мск Торговый баланс Китая в долларах США за июль;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

17:00 мск Оптовые запасы в США за июнь, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июль.

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