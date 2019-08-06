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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 7 августа

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за июнь;

09:45 мск Торговый баланс Франции за июнь;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за июнь.

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