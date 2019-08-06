Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 августа

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Уровень занятости в Новой Зеландии за II квартал;

01:45 мск Уровень безработицы в Новой Зеландии за II квартал;

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за июнь;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за июнь;

04:30 мск Торговый баланс Австралии за июнь;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

19:00 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.