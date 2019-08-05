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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:06

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "РАМ Банка"
Эмитенты:   Открытие Холдинг

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО "РАМ Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО Банк ФК "Открытие", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "РАМ Банка" ликвидационных процедур.

При этом ПАО Банк ФК "Открытие" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) "РАМ Банка" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 5 августа 2019 года в газете "Московский Комсомолец".

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