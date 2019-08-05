Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
08:45 мск Индекс потребительского доверия в Швейцарии;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;
10:45 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;
11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США;
17:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.