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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);

08:45 мск Индекс потребительского доверия в Швейцарии;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США;

17:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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