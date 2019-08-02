Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в июле составил 98.4

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль остался без пересмотра по сравнению с предварительным уровнем и составил 98.4.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 98.5.

В июне значение индекса составило 98.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июле составил 2.6% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.