Объём производственных заказов в США в июне вырос на 0.6%

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.3% в мае (пересмотрено с (-0.7%)

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.6%.

Данные по приросту объема заказов на товары длительного пользования за июнь пересмотрены в сторону понижения до +1.9% (по сравнению с предыдущим месяцем) с +2.0%.

Объем заказов на товары длительного пользования за исключением транспортной компоненты в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотрено с +1.2%).