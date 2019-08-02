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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2019 г.Объём производственных заказов в США в июне выр...
сегодня 17:06

Объём производственных заказов в США в июне вырос на 0.6%

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.3% в мае (пересмотрено с (-0.7%)

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.6%.

Данные по приросту объема заказов на товары длительного пользования за июнь пересмотрены в сторону понижения до +1.9% (по сравнению с предыдущим месяцем) с +2.0%.

Объем заказов на товары длительного пользования за исключением транспортной компоненты в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотрено с +1.2%).

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