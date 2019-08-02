Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 164 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 164 тыс. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

Данные по числу новых рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону понижения до 193 тыс. с 224 тыс. Майское значение пересмотрено до 62 тыс. с 72 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 140 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле увеличилось на 148 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 160 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. после увеличения на 12 тыс. в июне. В добывающем секторе число рабочих мест сократилось на 5.1 тыс. после снижения на 1.5 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 4 тыс. после увеличения на 18 тыс. в июне.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 3.6 тыс., в оптовой торговле - выросло на 6.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 0.3 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 18 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 10 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест уменьшилось на 5.9 тыс., а в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников снизилось на 5.1 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 4.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 50.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 15.7 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 38 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 16 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2018 года число госслужащих увеличилось на 1.37 млн до 22.54 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.7%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец июля увеличилось на 88 тыс. до 6.06 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 283 тыс. до 157.3 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 183 тыс. до 95.9 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 370 тыс. до 163.4 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.0%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 175 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле сократилось с учётом сезонных колебаний на 248 тыс. до 1.17 млн, составив 19.2% от общего числа безработных против 23.7% месяцем ранее и 22.0% в июле 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 62 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.80 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 281 тыс. до 130.43 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 54 тыс. до 26.86 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 363 тыс. до 3.98 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.5% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.3 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем, составившим 34.4 часа.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.98 долл против 27.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.2%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.2%.

Средняя недельная заработная плата в июле снизилась до 959.71 долл в сравнении с 959.76 долл месяцем ранее.