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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле сократилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.3 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем, составившим 34.4 часа.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.98 долл против 27.90 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.2%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.2%.

Средняя недельная заработная плата в июле снизилась до 959.71 долл в сравнении с 959.76 долл месяцем ранее.

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