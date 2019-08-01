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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за июль;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за июнь;

04:30 мск Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за июль;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании за июль;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за июнь;

11:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июнь;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за июнь;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за июль;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

15:30 мск Торговый баланс Канады;

15:30 мск Торговый баланс США за июнь;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за июнь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал.

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