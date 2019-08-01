Правительство выделило более 15.5 млрд рублей на соцразвитие центров экономического роста в ДФО

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно 15.54 млрд рублей на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019-2021 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением на эти цели в 2019–2021 годах дополнительно выделяется 15.54 млрд рублей (в 2019 году – 9.87 млрд рублей, в 2020 году – 2.41 млрд рублей, в 2021 году – 3.26 млрд рублей). Эти средства будут направлены на создание объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Республики Саха (Якутия), Приморского края, Магаданской области), Сахалинской области и Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

Дополнительная господдержка позволит ускорить строительство инфраструктурных объектов и повысить качество жизни в регионе.