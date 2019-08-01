Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии;

14:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США, в годовом выражении.