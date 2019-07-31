Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и пояснения о реализации решений

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 31 июля 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после июньского заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке, указывает, что рынок труда остаётся сильным и что экономическая активность расширялась умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы в среднем был значительным, и уровень безработицы остался низким. Несмотря на то, что рост расходов домохозяйств ускорился ранее в этом году, рост инвестиций предпринимателей в основной капитал был слабым. Измеряемые на 12-месячной основе головная инфляция и базовая инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются вблизи 2%. Рыночные индикаторы компенсации инфляции остаются низкими; основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. Учитывая последствия развития ситуации в мире для экономических перспектив, а также подавленное инфляционное давление, Комитет решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2.00 - 2.25%. Это решение поддерживает точку зрения Комитета, что устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляция, близкая к симметричной цели Комитета в 2%, являются наиболее вероятным результатом, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Поскольку Комитет рассматривает будущую траекторию целевого диапазона для ставки по федеральным фондам, он продолжит внимательно отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив и будет действовать соответствующим образом, чтобы поддержать экономическое расширение с сильным рынком труда и инфляцией, близкой к его симметричной цели в 2%.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

В августе Комитет завершит сокращение своих совокупных вложений в ценные бумаги в Системе операций на открытом рынке, это произойдет на два месяца раньше, чем ожидалось ранее.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; и Рэндал Куорлз. Против решения Комитета проголосовали Эрик Розенгрен и Эстер Джордж, которые предпочли бы на этом заседании сохранить целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне 2.25-2.50%.

Решения FOMC относительно реализации денежно-кредитной политики

Федрезерв принял следующие решения по реализации денежно-кредитной политики, объявленной Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC) в его заявлении от 31 июля 2019 года:

Совет управляющих ФРС анонимным голосованием принял решение понизить процентную ставку, выплачиваемую по обязательным и резервным балансовым остаткам, до 2.10%, начиная с 1 августа 2019 года.

В части этого решения FOMC проголосовал за то, чтобы разрешить и поручить Управлению по открытым рынкам Федерального резервного банка Нью-Йорка до поступления других инструкций выполнять операции на Счете системы открытого рынка в соответствии со следующими внутренними указаниями:

Начиная с 1 августа 2019 года, FOMC поручает Управлению проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 2.00 – 2.25%, включая операции обратного выкупа overnight (и операции обратного выкупа со сроком истечения более одного дня по мере необходимости для покрытия выходных, праздников или аналогичных торговых ситуаций), по ставке предложения 2.00% в сумме, ограниченной только объемом казначейских ценных бумаг, находящихся в открытом доступе на Счете системы открытого рынка, которые доступны для таких операций с ограничениями для каждого контрагента в объеме 30 млрд долларов в сутки.

Начиная с 1 августа 2019 года, Комитет поручает Управлению продлевать на аукционе все выплаты в счёт погашения основной суммы долга от вложений ФРС в казначейские облигации и реинвестировать все выплаты в счёт погашения основной суммы долга от вложений в агентские долговые обязательства и агентские долговые обязательства, обеспеченные ипотечными ценными бумагами, полученные в течение каждого календарного месяца. Выплаты в счет погашения основной суммы долга по агентским долговым обязательствам и агентским долговым обязательствам, обеспеченным ипотечными ценными бумагами, на сумму до 20 млрд долларов в месяц будут реинвестированы в казначейские облигации, чтобы примерно соответствовать общей сумме казначейских облигаций в обращении; выплаты в счет погашения основной суммы долга свыше 20 млрд долларов в месяц будут по-прежнему реинвестироваться в агентские долговые обязательства, обеспеченные ипотечными ценными бумагами. Небольшие отклонения от этих сумм по операционным причинам являются приемлемыми.

Комитет также поручает Управлению участвовать в операциях по обороту доллара и в операциях простого купонного свопа, если это необходимо для содействия расчетам по операциям с агентскими долговыми обязательствами, обеспеченными ипотечными ценными бумагами, принадлежащими ФРС.

В соответствии с вышеизложенным, Совет управляющих ФРС провел анонимное голосование и одобрил решение о снижении учетной ставки на 25 базисных пунктов до 2.75%, начиная с 1 августа 2019 года. Принимая это решение, Совет управляющих одобрил запросы Советов директоров Федеральных резервных банков Филадельфии, Чикаго, Сент-Луиса, Далласа и Сан-Франциско.

Эта информация будет обновляться по мере необходимости, чтобы отразить решения FOMC или Совета управляющих относительно деталей операционных инструментов ФРС и подхода, используемого для реализации денежно-кредитной политики.

Более подробную информацию об операциях на открытом рынке и реинвестировании можно найти на веб-сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка.