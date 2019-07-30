Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 31 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июль;

04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за июль;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за июль;

09:00 мск Розничные продажи в Германии за июнь;

09:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск ВВП Испании за II квартал, предварительно;

10:55 мск Изменение числа безработных в Германии за июль;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за июнь;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за июнь;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

13:00 мск ВВП Италии за II квартал, предварительно;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за июнь;

15:30 мск ВВП Канады за май;

15:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

213 мск Пресс-конференция председателя ФРС США.