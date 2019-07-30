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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2019 г.Компания Procter & Gamble получила убытки, но д...
вчера 16:40

Компания Procter & Gamble получила убытки, но доходы компании выросли

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил об убытках по итогам II финансового квартала до 5.24 млрд долл или 2.12 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 1.89 млрд долл или 0.72 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла на 17% и составила 1.1 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 4% до 17.09 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.05 долл на акцию и доходы 16.86 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 2.9%

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