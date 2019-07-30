Доходы компании Merck выросли

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Немецкая фармацевтическая компания Merck сообщила о росте прибыли до 2.67 млрд долл или 1.03 долл на акцию в сравнении с 1.7 млрд долл или 0.63 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.3 долл на акцию годом ранее.

Доходы компании увеличились до 11.76 млрд долл с 10.465 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 1.16 долл на акцию и доходы в размере 10.957 млрд долл.

Merck прогнозирует, что выручка компании за 2019 год повысится и окажется в рамках диапазона от 45.2 до 46.2 млрд долл по сравнению с предыдущим прогнозом.

После публикации отчетности в ходе торгов на премаркете акции Merck выросли на 0.86%.