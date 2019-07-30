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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2019 г.Квартальная прибыль компании Xerox выросла, но ...
вчера 16:00

Квартальная прибыль компании Xerox выросла, но годовые прогнозы сократились

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Мировой лидер в области технологий печати и управления документами Xerox сообщил о росте прибыли во II квартале 2019 года до 181 млн долл или 0.77 долл на акцию в сравнении с 112 млн долл или 0.42 долл на одну акцию годом ранее.

Cкорректированная прибыль составила 0.99 долл на акцию по сравнению с 0.8 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка Xerox сократилась до 2.29 млрд долл с 2.51 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на одну акцию в размере 0.88 долл и доход компании на уровне 2.32 млрд долл.

Компания ожидает, что годовой доход упадет примерно на 6%.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Xerox подешевели на 4%.

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