Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июле значительно вырос

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 135.7 пункта против 124.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 125.1 в сравнении с первоначально объявленным июньским значением 121.5.

Индекс оценки текущей ситуации в июле повысился до 170.9 против 164.3 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 112.2 против 97.6 в июне.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.