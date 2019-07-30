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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2019 г.Базовая инфляция в США в июне составила 1.6%
вчера 15:47

Базовая инфляция в США в июне составила 1.6%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.6% после повышения на 1.5% в мае (пересмотрено с +1.6%).

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