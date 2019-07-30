Личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4%, потребительские расходы увеличились на 0.3%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в июне расширились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.3%.

Норма сбережений в июне составила 8.1% против 8.0% месяцем ранее (пересмотрено с 8.1%).