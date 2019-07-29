Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за июнь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

04:30 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

04:30 мск Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск Решение Банка Японии по процентной ставке;

08:30 мск ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;

09:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции за июнь;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за июнь;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за май;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июль;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.